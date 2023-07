Mit seinem Sommer-Interview im ZDF am Sonntagabend hat CDU-Chef Friedrich Merz einen Sturm der Empörung in den eigenen Reihen provoziert. Dabei gehört die Abgrenzung zur AfD zur Beschlusslage der Partei. Nach heftiger Kritik rudert der CDU-Chef zurück.

Im ZDF-“Sommerinterview“ hatte Merz am Sonntag gesagt, Kommunalpolitik sei etwas anderes als Landes- und Bundespolitik. Wenn in Thüringen ein Landrat und in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister von der AfD gewählt worden sei, dann seien das demokratische Wahlen. „Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet.“

Am Sonntagabend twitterte Merz: „Das Thema Zusammenarbeit mit der AfD betrifft die gesetzgebenden Körperschaften, also im Europaparlament, im Bundestag und in den Landtagen.“

Auch viele CDU-Politiker in Schleswig-Holstein und Hamburg stellten sich am Montag gegen die Aussage ihres Parteichefs. Die Hamburger CDU hat nach Äußerungen von Parteichef Friedrich Merz, die von vielen so verstanden wurden, als sei er für eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene, klargestellt, dass die Christdemokraten in der Hansestadt dies klar ablehnen. „Mit der offen rassistischen und zum Teil antisemitischen AfD wird es auf keiner Ebene eine Zusammenarbeit geben“, twitterte der CDU-Landesvorsitzende Dennis Thering.

Schleswig-Holsteins CDU-Generalsekretär Lukas Kilian hat Bündnissen mit der AfD im Norden ebenfalls eine klare Absage erteilt. „Es bleibt beim einzig richtigen Weg: Für uns kommt keine Form der Zusammenarbeit oder Kooperation mit der AfD in Frage“, sagte Kilian am Montag. Zugleich begrüßte der Landtagsabgeordnete die Klarstellung des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz.

Nach der innerparteilichen Kritik an seinen Äußerungen zum Umgang mit der AfD in den Kommunen bemüht sich der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz um Relativierung. Er schrieb am Montag auf Twitter: „Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt: Die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben.“

