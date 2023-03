Leeres Klassenzimmer Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Unterricht Warnstreik: Viele Schüler können zu Hause bleiben Von dpa | 24.03.2023, 16:52 Uhr

Busse, Züge und Co. stehen am Montag in weiten Teilen Deutschlands still. In einigen Bundesländern gibt es deshalb Sonderregeln für Schüler, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen müssen.