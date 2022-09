Feuerwehren in Deutschland sind nach Auffassung von Waldbauernpräsident Georg Schirmbeck nur unzureichend für Waldbrände ausgerüstet. Der Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates sagte der unserer Redaktion: „Das Feuer im Harz zeigt es wieder einmal: Wir müssen hier dringend nachsteuern. Es kann doch nicht sein, dass Italien uns mit Löschflugzeugen aushelfen muss. Was wäre, wenn die im Heimatland wegen Bränden benötigt werden?”

Feuerwehren mit Probleme bei Waldbränden

Schirmbeck forderte unter anderem die Beschaffung von entsprechenden Flugzeugen. Dafür hatte sich am Montag auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) ausgesprochen. Auch ansonsten müsse beim Material nachgebessert werden, so Schirmbeck. „Unsere Feuerwehren sind Spitze, wenn es um Wohnungsbrände oder Unfälle geht. Aber sobald es in unwegsames Gelände geht, kommen die Probleme”, sagte Schirmbeck.

Er rief zudem dazu auf, die Waldstrategie zu überdenken, die die Nationalparkverwaltung im Harz verfolgt. Totes Holz wird hierbei in den Wäldern belassen. Vor allem in Sachsen-Anhalt wird dies kritisiert.

„Die Natur sich selbst zu überlassen, hat auch Grenzen. Wenn Sie in einen reinen Fichtenbestand nicht eingreifen, wird dort sehr wahrscheinlich wieder Fichte wachsen”, sagte Schirmbeck. Dies sei beim geforderten Waldumbau aber nicht hilfreich. Zum Zustand der Wälder im Harz sagte der Verbandspräsident: „Da muss man selbst als gestandener Forstmann erst einmal schlucken.”