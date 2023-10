Hohe Verluste Nach Wahldebakel in Bayern und Hessen: Grüne sehen keinen Anlass zur Kursänderung Von dpa | 09.10.2023, 15:22 Uhr Die Grünen - hier mit dem Bundesvorsitzenden Omid Nouripour und dem hessischen Spitzenkandidaten Tarek Al-Wazir - musste bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen hohe Verluste hinnehmen. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka up-down up-down

Sowohl in Bayern als auch in Hessen mussten die Grünen bei den Landtagswahlen hohe Verluste hinnehmen. Inhaltlich will die Partei dennoch erstmal nichts ändern.