Lange Warteschlangen vor Wahllokalen soll es bei der Wahlwiederholung in Berlin nicht geben. Archivfoto: dpa/Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Wiederholungswahl am Sonntag Wieder Pannen-Wahl in Berlin? Wie Warteschlangen verhindert werden sollen , afp und | 12.02.2023, 08:35 Uhr Von Maximilian Matthies dpa | 12.02.2023, 08:35 Uhr

In Berlin sind seit 8 Uhr am Sonntag die Wahllokale geöffnet. Laut Prognosen bahnt sich ein Regierungswechsel an. Wie erneute Pannen und lange Warteschlangen bei der Wiederholungswahl verhindert werden sollen.