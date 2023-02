Der Beginn einer neuen Bewegung: Sahra Wagenknecht hat mit ihrer Friedenskundgebung gemeinsam mit Alice Schwarzer jedenfalls einige Tausend Menschen mobilisiert. Foto: IMAGO/Jean MW up-down up-down Wagenknecht-Kundgebung in Berlin Beim „Aufstand für Frieden“: Mancher wähnt sich bereits in der Diktatur Von Rena Lehmann | 25.02.2023, 19:47 Uhr

Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer sehen sich an der Spitze einer neuen Friedensbewegung in Deutschland. Wer folgt ihnen? Wir haben mit Teilnehmern bei der Kundgebung in Berlin gesprochen.