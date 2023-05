Das Auswärtige Amt lässt vier russische Konsulate in Deutschland schließen. Foto: imago images/Steinach up-down up-down Reaktion des Auswärtigen Amtes Vier russische Konsulate in Deutschland werden geschlossen Von dpa | 31.05.2023, 13:37 Uhr | Update vor 7 Min.

Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine nehmen zwischen Deutschland und Russland die diplomatischen Spannungen zu. Weil Russland in großer Zahl entsandte Deutsche ausweist, ordnet Berlin die Schließung diplomatischer Vertretungen Russlands an.