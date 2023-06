Nord Stream Foto: -/ESA/dpa up-down up-down Gas Viele Theorien - das Rätsel der Nord-Stream-Explosionen Von dpa | 23.06.2023, 07:24 Uhr

Wer ist für die Explosionen an den Nord-Stream-Leitungen verantwortlich? Die Frage beschäftigt Ermittler in mehreren Ländern und befeuert Medienberichte und Theorien - in verschiedenste Richtungen.