Kohleabbau in Afghanistan Foto: Oliver Weiken/dpa up-down up-down Armut Verlorene Kindheit in Afghanistan Von dpa | 16.11.2022, 12:13 Uhr

Eine unbeschwerte Kindheit bleibt vielen verwehrt - in Afghanistan etwa, wo wachsende wirtschaftliche Not immer mehr Kinder in Arbeit drängt.