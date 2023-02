Am Freitag drohen volle Bahnsteige: Die Gewerkschaft Verdi kündigt Warnstreiks im Nahverkehr an. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst up-down up-down Ankündigung von Verdi Massive Ausfälle drohen: Warnstreiks im Nahverkehr am Freitag Von dpa, afp | 28.02.2023, 13:33 Uhr | Update vor 10 Min.

Die Gewerkschaft Verdi will am Freitag mit Warnstreiks den öffentlichen Nahverkehr in zahlreichen Städten in mehreren Bundesländern lahmlegen.