Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will einem Bericht zufolge den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen ab dem kommendem Jahr untersagen. Der Entwurf lag auch der Deutschen Presse-Agentur vor. Es gebe aber aktuell noch nichts Finales, sagte eine Ministeriumssprecherin am Dienstag in Berlin.

Bei Schäden an Heizungen solle es dem Habeck-Papier zufolge eine Übergangszeit von drei Jahren geben, bis die entsprechenden Vorgaben erfüllt werden müssten, heißt es den Angaben zufolge in dem Entwurf zur Reform des Gebäude-Energiegesetzes (GEG). Die Nutzung von fossilen Heizungsanlagen solle generell nach 30 Jahren Betriebsdauer verboten werden.

