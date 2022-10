Alexander Van der Bellen Foto: Theresa Wey/AP/dpa up-down up-down Wahl Van der Bellen bleibt Österreichs Bundespräsident Von dpa | 10.10.2022, 04:10 Uhr

In turbulenten Zeiten sieht sich Alexander Van der Bellen als Stabilitätsanker Er will nach seiner Wiederwahl nicht viel an seinem Auftreten ändern. Sein Sieg ist kein Triumph.