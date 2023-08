Unterhaltskosten für Kind Buschmann will Unterhaltsrecht reformieren: Lasten sollen fairer verteilt werden Von afp | 19.08.2023, 17:16 Uhr Väter, die nach einer Trennung für ihr Kind Unterhalt zahlen, könnten künftig eine Entlastung erfahren. Symbolfoto: imago images/Westend61 up-down up-down

Bundesjustizminister Marco Buschmann will mit einer Reform des Unterhaltsrechts Lasten fairer verteilen und Elternteile zu mehr Beteiligung in der Betreuung motivieren. Was er genau plant.