ARCHIV - Die Bundeswehr ist in Mali an der UN-Mission Minusma und der EU-Ausbildungsmission EUTM beteiligt. Foto: Kay Nietfeld/dpa FOTO: Kay Nietfeld up-down up-down Afrika UN-Sicherheitsrat verlängert Mali-Friedensmission Von dpa | 30.06.2022, 00:20 Uhr

Die zwei Enthaltungen in der Abstimmung kamen von China und Russland; seit einem Putsch 2020 ist in Mali das Militär an der Macht und kollaboriert unter anderem mit der russischen Söldnertruppe Wagner.