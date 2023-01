Parität bedeutet in diesem Fall, dass genau so viele Frauen wie Männer an der Spitze der bedeutenden Ministerien sitzen sollen. Aktuell sind von den 16 Ministerien jeweils acht von Frauen und von Männern besetzt, zumindest bis zu dem Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht.

Das Bekenntnis, dass Frauen und Männer gleichermaßen die Ministerämter der Bundesregierung besetzen sollen, könnte auch Einfluss auf die künftige Besetzung des Chefpostens im Verteidigungsministerium haben.

Wir wollen deshalb in der Umfrage des Tages heute von Ihnen wissen, was Sie vom Paritätsprinzip halten. Stimmen Sie hier auch ohne Abo ab.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.