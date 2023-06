Klimaaktivisten der Gruppe „Smash Cruiseshit“ haben am Sonnabend das Kreuzfahrtschiff AidaDiva in Warnemünde zwei Stunden lang am Auslaufen gehindert. Die Aktivisten wollen dabei auf die Klimaschädlichkeit der Kreuzfahrttouristik aufmerksam machen.

CO2-Emissionen, Stickoxide, Feinstaub – die Probleme der Industrie sind schon lange bekannt. Und die Industrie reagiert: Kreuzfahrtschiffe werden teils sauberer – aber deutlich zu langsam, wie etwa der Nabu urteilt. Die Reedereien täten „immer noch viel zu wenig, um Umwelt, Gesundheit und Klima zu schützen“, lautete die Kritik bei der Vorlage des zehnten Nabu-Kreuzfahrt-Rankings im August letzten Jahres. Von vielen Kreuzfahrtunternehmen kämen weiterhin „vor allem schöne Worte und Ankündigungen“.

Trotz all der Kritik ist die Nachfrage nach Kreuzfahrten ungebrochen hoch, Buchungszahlen aus Vor-Corona-Zeiten sind inzwischen teils sogar überschritten.

Lassen Sie sich von der Kritik an Kreuzfahrern den Urlaub auf hoher See vermiesen oder verreisen Sie dennoch weiter per Schiff? Verraten Sie es uns in unserer Umfrage.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ