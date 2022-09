Ukraine-Krieg Foto: Rick Mave/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa up-down up-down Kriegseinsatz Ukrainischer Soldat: „Krieg kann noch lange dauern“ Von dpa | 09.09.2022, 15:49 Uhr

Ein im Kriegseinsatz schwer verletzter ukrainischer Soldat wird an der Uniklinik in Bochum erfolgreich behandelt. Bald will er in seine Heimat zurückkehren und sein Land weiter verteidigen. Bei der schwierigen Diagnose hilft ein Spezialist.