Kurz vor der Türkei-Wahl am 14. Mai finden täglich Wahlkampfverantstaltungen statt. Foto: imago images/Depo Photos/Alp Eren Kaya up-down up-down Kandidaten, Wahlkampf, Umfragen Türkei-Wahl 2023: Die wichtigsten Fragen und Antworten Von Susanne Güsten | 02.05.2023, 15:00 Uhr

Am 14. Mai stehen die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei an. Welche Parteien treten an, was sagen aktuelle Umfragen und wie könnte sich die Wahl auf Europa auswirken? Die wichtigsten Fragen und Antworten.