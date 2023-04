Trump-Anklage in New York Foto: Evan Vucci/AP/dpa up-down up-down Stormy-Daniels-Fall Trump wird nach Anklage kommende Woche vor Gericht erwartet Von dpa | 01.04.2023, 04:05 Uhr

Die Anklage gegen Donald Trump ist beispiellos - und das sind auch die Bilder, die in der kommenden Woche in New York zu erwarten sind, wenn der Ex-Präsident vor Gericht erscheinen muss.