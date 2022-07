Donald Trump ist zum ersten Mal seit seiner Wahlniederlage in Washington aufgetreten. FOTO: AFP/MANDEL NGAN up-down up-down Mögliche zweite Amtszeit „Sie wollen euch schaden“: Trump wettert gegen „das Establishment“ Von dpa | 27.07.2022, 10:18 Uhr

Seit seiner Wahlniederlage gegen Joe Biden spielt Donald Trump mit dem Gedanken an eine zweite Amtszeit. Nun ist er zum ersten Mal wieder in Washington aufgetreten. In seiner Rede wirft er dem „korrupten Establishment“ vor, dem Volk schaden zu wollen – ganz ohne Beweise oder Argumente.