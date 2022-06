Mario Draghi (M), Ministerpräsident von Italien, geht neben Florian Herrmann (CSU), Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, nach seiner Ankunft am Flughafen München an bayerischen Gebirgsschützen und Trachtlern vorbei. Foto: Daniel Karmann/dpa FOTO: Daniel Karmann up-down up-down Treffen auf Schloss Elmau Tracht und Schmankerl: Zu viel Bayern zum G7-Gipfel? Von dpa | 27.06.2022, 18:44 Uhr | Update vor 23 Min.

Wie viel Bayern darf es sein zu einem G7-Gipfel in Bayern? Das ist eine Frage, die offenbar manche beschäftigt. Und was war sonst an Tag zwei los - außer den ernsten G7-Debatten selbst?