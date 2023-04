Scott Benton Foto: Beresford Hodge/PA/dpa up-down up-down Großbritannien Tory-Abgeordneter wegen Korruptions-Verdachts suspendiert Von dpa | 06.04.2023, 10:15 Uhr

Ein konservativer Abgeordneter in Großbritannien ist in einen Korruptionsskandal verwickelt. Er soll verdeckten Reportern angeboten haben, ihnen gegen Geld sensible Dokumente zuzuspielen.