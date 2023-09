Klimaprotest Tausende Demonstranten bei Fridays for Future in Berlin Von dpa | 15.09.2023, 13:30 Uhr | Update vor 30 Min. Globaler Klimastreik – Berlin Foto: Annette Riedl/dpa up-down up-down

Mit Protesten an fast 250 Orten in Deutschland will die Klimaschutzbewegung ein Zeichen im Kampf gegen die Erderwärmung setzen - auch in Berlin. Dort stand auch die Rede einer bekannten Aktivistin auf dem Plan.