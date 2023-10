Protest gegen Gesundheitspolitik „Wir sind ausgeblutet“: Tausende Arztpraxen bleiben am Montag geschlossen Von dpa | 01.10.2023, 15:00 Uhr | Update vor 2 Min. Bundesweit protestieren die Hausärzte am Montag, 2. Oktober, und schließen ihre Praxen. Symbolfoto: dpa/Patrick Pleul up-down up-down

Aus Protest bleiben am 2. Oktober deutschlandweit Tausende Arztpraxen geschlossen. In dem Aufruf eines Verbandes heißt es, die Ärzte seien am Limit. Wen sie dafür verantwortlich machen und wie Patienten am Montag dennoch versorgt werden können.