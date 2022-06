Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will das Kartellrecht verschärfen. FOTO: imago images/Political-Moments Bericht des „Spiegels“ Nach Tankrabatt-Kritik: Wirtschaftsminister Habeck will Kartellrecht verschärfen und | 12.06.2022, 09:04 Uhr Von afp Jakob Patzke | 12.06.2022, 09:04 Uhr

Der Tankrabatt sollte die Bürger an den Zapfsäulen entlasten. Doch bisher kommt bei den Verbrauchern kaum etwas von den Ermäßigungen an. Wirtschaftsminister Habeck will nun mit einer Verschärfung des Kartellrechts dagegen steuern.