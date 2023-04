Polizei Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Terrorismus Syrer wegen Anschlagsplanungen verhaftet Von dpa | 25.04.2023, 13:59 Uhr

Wegen des Verdachts auf Planung eines Anschlags mit islamistischem Hintergrund hat die Polizei am Dienstag in Hamburg einen 28 Jahre alten Syrer verhaftet. Sein vier Jahre jüngerer, in Kempten lebender Bruder soll bei den Planungen Beihilfe geleistet haben, teilten Bundeskriminalamt, Landeskriminalamt und Generalstaatsanwaltschaft Hamburg mit.