Katholische Kirche Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Katholische Kirche Synodalversammlung beschließt Segensfeiern für Homosexuelle Von dpa | 10.03.2023, 15:38 Uhr

Ab März 2026 wird es in der katholischen Kirche in Deutschland offizielle Segensfeiern für homosexuelle Paare geben. Das hat die Synodalversammlung zur Reform der katholischen Kirche am Freitag in Frankfurt/Main beschlossen.