Teheran Studierende brechen mit Geschlechtertrennung in Uni-Mensa Von dpa | 24.10.2022, 13:48 Uhr

Die systemkritischen Proteste im Iran gehen weiter: In einer Universität in Irans Hauptstaft Teheran haben Studierende der Geschlechtertrennung in der Kantine getrotzt. Nun drohen ihnen Strafen.