Desolate Erwerbsquote in Deutschland Von Holland lernen: Die Region Twente macht vor, wie Ukrainer schnell Arbeit finden Von Daniel Batet | 17.07.2023, 17:00 Uhr

In Deutschland herrscht akuter Fachkräftemangel. Von 500.000 Ukrainern hierzulande arbeitet aber bislang nur ein Bruchteil. Was sind die Ursachen? Die Bundesagentur für Arbeit in Nordhorn hat sich vorgenommen, sich ein Beispiel aus den Niederlanden zu nehmen.