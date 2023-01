Gerettete Lebensmittel Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Justiz Straffrei „Containern“: Özdemir und Buschmann für Änderung Von dpa | 10.01.2023, 01:42 Uhr

Pro Kopf und Jahr fallen in Deutschland im Schnitt 78 Kilogramm Lebensmittelabfälle an. Unter gewissen Umständen soll es nun möglich werden, sich an Abfallcontainern von Supermärkten zu bedienen.