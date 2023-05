Schon lange wird über ein gemeinsames Asylsystem für Europa diskutiert. Die Bundesregierung, früher Bremser in der Debatte, legt nun einen Vorschlag vor - behält Details aber für sich. Foto: dpa up-down up-down Kritik von Linken und Grünen Bundesregierung mit Asylplan: Antrag bald in Ruanda statt in Deutschland? Von Dirk Fisser | 04.05.2023, 01:44 Uhr

Die Bundesregierung hat sich auf eine gemeinsame Position zur Asyl- und Migrationspolitik verständigt. Wie die Position genau aussieht, bleibt im Detail unklar. Das lässt Raum für Spekulationen, etwa: Werden Asylverfahren bald in Ruanda statt in Rendsburg oder Rostock durchgeführt? Was bislang bekannt ist.