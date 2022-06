Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Einführung eines sozialen Pflichtdiensts für junge Menschen in Deutschland angeregt. FOTO: dpa/Silas Stein (Archivbild) „Dienst an der Gesellschaft“ Steinmeier spricht sich für Einführung eines sozialen Pflichtdiensts aus Von dpa, KNA | 12.06.2022, 13:40 Uhr

In einem Interview mit der „Bild am Sonntag“ hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für die Einführung eines sozialen Pflichtdiensts ausgesprochen. Während das Staatsoberhaupt darin einen Dienst an der Gesellschaft sieht, trifft der Vorschlag vorwiegend auf Ablehnung.