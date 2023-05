Bremer Parteien setzen Sondierungsgespräche nach der Wahl fort Foto: Focke Strangmann/dpa up-down up-down Nach Bürgerschaftswahl SPD und CDU in Bremen sondieren große Koalition Von dpa | 21.05.2023, 12:13 Uhr

Die SPD in Bremen hält Hof: Sie kann wählen, mit wem sie regieren will. Also machen alle anderen Parteien ihr die Aufwartung. Nun war die CDU an der Reihe.