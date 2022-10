Landtagswahl in Niedersachsen Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Landtagswahl in Niedersachsen SPD triumphiert, FDP verliert: Droht neuer Ärger in Ampel? Von dpa | 09.10.2022, 21:16 Uhr

Keine der vier Landtagswahlen in diesem Jahr stand so sehr im Zeichen der Bundespolitik wie die in Niedersachsen. Die SPD siegt trotz des holprigen Krisenmanagements in Berlin. Dem Kanzler gibt das nun etwas mehr Beinfreiheit. Trotzdem könnte ihm Ärger in der Koalition drohen.