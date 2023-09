„Wir haben eine verfassungsrechtliche Verpflichtung und eine historische Verpflichtung, politisch Verfolgten Schutz zu geben“, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) beim Bundeskongress der Vereinten Dienstleistungsgesellschaft (Verdi) am Mittwoch, 20. September, in Berlin.

Andererseits fordert Heil, „irreguläre Migration“ zu begrenzen. „Vor allen Dingen deshalb, damit nicht Schleuser Geld damit verdienen, Menschen im Mittelmeer ersaufen zu lassen“, so der Minister. Das sei eine europäische Aufgabe, die nicht leicht sei. Zumal Deutschland qualifizierte Arbeits-und Fachkräfte brauche.

Heils Seitenhieb gegen Rechte

„Das ist nicht so leicht, das zu sortieren. Aber es ist besser, als diese Gesellschaft in Migrationsfragen zu spalten, wie das die von ganz rechts tun an dieser Stelle“, sagte Heil.

Bayerns Ministerpräsident Söder forderte kürzlich angesichts der stark gestiegenen Zahl von Asylanträgen vom Bund eine neue Strategie zur Begrenzung der Migration. Er hat unter anderem vorgeschlagen, die Zahl der Asylbewerber auf 200.000 pro Jahr zu begrenzen. „Es braucht eine Integrationsgrenze als Richtwert für unser Land“, sagte er nach einer CSU-Vorstandsitzung.

Bereits mehr als 200.000 Migranten in diesem Jahr

Neu ist das Thema nicht: Schon Söders Vorgänger Horst Seehofer (CSU) hatte in Folge der Flüchtlingsbewegung nach 2015 eine solche Grenze vorgeschlagen. Er war damit auf Widerstand bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gestoßen. Nach langem Streit einigten sich beide 2017 auf einen Richtwert von 200.000 pro Jahr. In diesem Jahr waren es aber bereits bis einschließlich August 204.461.