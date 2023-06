SPD-Chef Klingbeil in China Foto: Zhang Ling/XinHua/dpa up-down up-down Asienreise SPD-Chef Klingbeil für Gespräche in China Von dpa | 06.06.2023, 10:30 Uhr

Im Zeichen der Neuausrichtung der sozialdemokratischen Außenpolitik besucht der Politiker Länder in Asien. In China traf er auf die Nummer Vier in der Machthierarchie und tauschte sich lange aus.