Niedrigwasser Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa up-down up-down Klimaanpassung So will die Regierung vor Extremwetter schützen Von dpa | 13.07.2023, 16:03 Uhr

Mehr Bäume, mehr begrünte Dächer: Die Bundesregierung will Deutschland an die Folgen des Klimawandels anpassen und das per Gesetz regeln. Was bedeutet das für die Städte und Kommunen?