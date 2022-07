Viele Schülerinnen kommen im Sommer im kurzen Rock in die Schule. FOTO: Photo by Waldemar Brandt on Unsplash up-down up-down Freizügig in der Schule Kurze Röcke, bauchfrei: Das sagen Lehrer zu leicht bekleideten Schülerinnen Von Stefanie Witte | 05.07.2022, 08:00 Uhr

Bauchfrei, hauteng, Jogging-Hosen: Was denken Lehrer wirklich, wenn sie auf Schülerinnen in besonders kurzen Röcken und Schülern in Jogginghosen treffen? Und was fürchten Lehrer im Umgang mit leicht bekleideten Mädchen?