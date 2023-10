Was muss passieren, wenn die CSU unter ihren historisch schlechtes Ergebnis von 37,2 Prozent 2018 bleibt?

Markus Söder ist beim Parteitag fulminant im Amt bestätigt worden. Die Partei ist so geschlossen wie nie zuvor. Wir kämpfen für ein starkes Ergebnis für die CSU, denn eine starke CSU ist gut für Bayern.

In Bayern regiert die bürgerliche Koalition aus CSU und Freien Wählern. Warum erreicht die AfD auch hier zweistellige Werte in den Umfragen?

Die AfD ist in Bayern bei Weitem nicht so stark, wie in anderen Bundesländern. Das hat mehrere Gründe. Wir haben dafür gesorgt, dass es in Bayern keine abgehängten Regionen gibt und unsere Regierungsarbeit ist konstruktiv, sie spiegelt die Lebenswirklichkeit wider. Bei uns entstehen in ländlichen Regionen Lehrstühle für Wasserstoff-Technologie, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Das führt dazu, dass die bürgerliche Mitte insgesamt stärker ist.

Hat Sie der Umgang von Hubert Aiwanger mit der Flugblatt-Affäre überzeugt? Von Demut ist ja wenig zu hören bislang…

Der Inhalt des Flugblatts ist ekelerregend und menschenverachtend. Wir hätten uns einen klügeren Umgang von Hubert Aiwanger damit gewünscht. Gleichzeitig muss man sehen, dass die Freien Wähler nicht nur Hubert Aiwanger sind. Wir haben in den letzten fünf Jahren gut mit ihnen zusammengearbeitet.

War es trotzdem ein Fehler, sich auf die Freien Wähler als Koalitionspartner festzulegen. Jetzt tanzt Ihnen doch Hubert Aiwanger auf der Nase herum…

Warum sollten wir eine funktionierende bürgerliche Koalition nicht fortsetzen? Das wäre nicht seriös. Wir schließen eine Koalition mit den Grünen aus, das ist auch absolut richtig so. Die Grünen sind eine von Ideologie getriebene Partei. Sie sind mit dafür verantwortlich, dass die Ampel-Regierung in Berlin meilenweit an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei regiert. Ausgerechnet unter einem grünen Klimaminister lässt die Akzeptanz für Klimaschutz in der Gesellschaft nach.

Sie unterstellen den Grünen, Zwangsveganismus und Genderzwang zu vertreten.Tragen Sie eine Mitverantwortung, wenn auf Wahlkampfveranstaltungen Steine in Richtung der grünen Spitzenkandidatin fliegen?

Wir verurteilen derartige Angriffe auf Schärfste. Sie sind absolut inakzeptabel. Das ist keine Meinungsäußerung, sondern ein Angriff auf alle Demokraten. Ich finde es aber ein seltsames Verständnis von Demokratie, zu unterstellen, man dürfe die Grünen nicht mehr kritisieren, weil dadurch die Stimmung aufgeheizt werde. Es gehört zum demokratischen Diskurs, als Opposition die ideologiegetriebene Politik und das miserable Erscheinungsbild der Ampel anzusprechen. Die Grünen polarisieren. Und das liegt nicht an unserer Kritik, sondern an der Politik der Grünen selbst.