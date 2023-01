Die Berliner Silvesternacht sorgt weiter für Diskussion. Archivfoto: dpa/TNN/Julius-Christian Schreiner up-down up-down Rassismus-Vorwurf Silvester-Krawalle: CDU fragt nach Vornamen der Verdächtigen – und erntet Kritik Von dpa | 06.01.2023, 10:42 Uhr

Die schweren Krawalle an Silvester sorgen weiter für Diskussionen in der Politik. Die Berliner CDU will jetzt die Namen der Tatverdächtigen erfahren. Andere Parteien reagieren empört.