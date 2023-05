Recep Tayyip Erdogan Foto: Ali Unal/AP up-down up-down Stichwahl Sieg der Demokratie? Erdogan wird noch einmal Präsident Von dpa | 29.05.2023, 16:23 Uhr

Die Opposition kam ganz nah an einen Machtwechsel in der Türkei heran. Doch Erdogan hat es nach 20 Jahren an der Macht wieder geschafft. Seine Feinde sind bereits ausgemacht.