Ein paar Tage später nach dem Treffen mit dem Kanzler hat Marie Busse ein Selfie gemacht – aber ohne Olaf Scholz. Foto: Marie Busse Selfie mit dem Kanzler Ich habe Olaf Scholz getroffen – und es völlig vermasselt Eine Kolumne von Marie Busse | 22.04.2023, 12:00 Uhr

Mitte April war der Kanzler mal nicht in Berlin, sondern in Hamburg unterwegs. Unsere Autorin Marie Busse hat ihn fast mit dem Fahrrad angefahren. Sie konnte den Bundeskanzler in ein kurzes Gespräch verwickeln – mit enttäuschendem Ausgang.