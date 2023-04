Migranten aus Afrika auf dem Mittelmeer. Die Zahl der Menschen, die bei der Überfahrt sterben, hat wieder deutlich zugenommen. Foto: AP up-down up-down Streit um Verordnung von Volker Wissing Seenotrettung: In Deutschland streitet die Politik, im Mittelmeer sterben Migranten Von Dirk Fisser | 30.04.2023, 11:46 Uhr

Immer mehr Migranten machen sich über das Mittelmeer auf den lebensgefährlichen Weg in Richtung Europa. Zugleich arbeitet das Bundesverkehrsministerium an einer Verordnung, die Seenotrettung erschweren könnte. Was bedeutet das für die „Sea Watch 5“ in Flensburg?