Atommüll Schweiz: Entscheidung für Endlager-Standort rein geologisch Von dpa | 12.09.2022, 11:59 Uhr

Nirgends in der Schweiz können radioaktive Abfälle so gut eingelagert werden wie an der deutschen Grenze, sagen Experten. Könnte dort dann nicht auch der deutsche Atommüll entsorgt werden?