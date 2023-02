Minister auf Afrika-Reise Foto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Bundesminister Schulze und Heil warnen vor Russlands Einfluss in Afrika Von dpa | 23.02.2023, 19:03 Uhr

Russland will offenbar seinen Einfluss in Afrika vergrößern. Zwei deutsche Minister zeigen sich vor Ort besorgt - und wollen stärkere Zusammenarbeit mit den Ländern am Golf von Guinea dagegensetzen.