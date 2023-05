Schulleiter fordern eine Ausweitung verpflichtender Sprachtests für Kleinkinder, bevor diese in die Grundschule kommen. Foto: dpa/Rainer Jensen up-down up-down Sprachtests vor der Einschulung? Wenn fast alle Schüler Migrationshintergrund haben – Das fordern Rektoren Von Dirk Fisser | 28.05.2023, 06:58 Uhr | Update vor 6 Std.

An manchen Schulen haben die wenigsten Schüler Deutsch als Muttersprache. Von Brennpunktschulen ist dann schnell die Rede. Was bedeutet das für den Schulalltag? Und wie sieht es statistisch in Schleswig-Holstein aus?