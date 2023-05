Scholz und Ruto Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Kanzler in Afrika Scholz will kenianische Fachkräfte nach Deutschland holen Von dpa | 05.05.2023, 14:17 Uhr

Deutschland will den Fachkräftemangel auch mit Unterstüzung aus Kenia bewältigen. Bundeskanzler Scholz sieht in dem ostafrikanischen Land ein großes Potenzial etwa für die IT- und Digitalwirtschaft.