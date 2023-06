Meloni ist umstritten. Die italienische Präsidentin wird nicht von allen Amtskollegen mit offenen Armen empfangen. Foto: imago/NurPhoto up-down up-down Umstrittene Kooperation Scholz bei Giorgia Meloni: Wer ist die Postfaschistin aus Italien? Von Elena Werner | 08.06.2023, 12:59 Uhr

Der deutsche Kanzler zu Besuch bei der umstrittenen Postfaschistin – in Rom bespricht Olaf Scholz eine gemeinsame Linie in der Asylpolitik. Dringend nötig, schließlich gibt es in diesem Punkt viel Konfliktpotenzial mit Giorgia Meloni.