Noch gilt die Maskenpflicht in Niedersachsen im Öffentlichen Personennahverkehr. Aber im Frühjahr dürfte sie auch hier fallen. Symbolfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Das sagt Verkehrsminister Lies Schafft Niedersachsen die Maskenpflicht im ÖPNV ab? Von Lars Laue | 22.12.2022, 14:41 Uhr

In Bayern und Sachsen-Anhalt ist die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs bereits entfallen. In Schleswig-Holstein läuft sie bis zum Jahresende aus. Bremen will sie zum 1. März 2023 abschaffen. Niedersachsen indes schwankt noch etwas.