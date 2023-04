Ministerpräsidentin Sanna Marin und ihr Herausforderer Petteri Orpo. Foto: IMAGO IMAGES/Lehtikuva up-down up-down Ergebnis der Parlamentswahlen Sanna Marin in Finnland abgewählt – Wahlsieg für Konservative Von dpa | 02.04.2023, 04:47 Uhr | Update vor 10 Min.

„Die Demokratie hat gesprochen“, sagt Ministerpräsidentin Sanna Marin am Wahlabend – aber das Ergebnis fällt nicht zu ihren Gunsten aus. Trotz Zugewinnen der Sozialdemokraten bahnt sich in Helsinki ein Regierungswechsel an.